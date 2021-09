Inter, poco equilibrio con i ritmi alti: serve cambiare strategia (Di domenica 26 settembre 2021) L’Inter non va oltre il pari con l’Atalanta Pari e patta tra Inter e Atalanta che si portano a casa un punto a testa dopo una splendida partita. In casa Interista c’è da registrare un atteggiamento difensivo non proprio equilibrato quando il ritmo gara si alza un po’ portando a lasciare praterie per la squadra avversaria: siamo ancora ad inizio stagione, ma Inzaghi è chiamato già ad un piccolo aggiustamento a partire dalla partita di Champions League contro lo Shakhtar Dontesk. “E alla fine arrivi a casa, apri la borsa e ti accorgi che dentro c’è poco. C’è di sicuro meno di quel che pensavi di portarti dietro in Champions, domani in Ucraina. C’è il terzo stop stagionale che come i primi due (Samp e Real Madrid) ha un sapore fortissimo di rimpianto. L’Inter manca il decollo, il volo scudetto è ... Leggi su intermagazine (Di domenica 26 settembre 2021) L’non va oltre il pari con l’Atalanta Pari e patta trae Atalanta che si portano a casa un punto a testa dopo una splendida partita. In casaista c’è da registrare un atteggiamento difensivo non proprio equilibrato quando il ritmo gara si alza un po’ portando a lasciare praterie per la squadra avversaria: siamo ancora ad inizio stagione, ma Inzaghi è chiamato già ad un piccolo aggiustamento a partire dalla partita di Champions League contro lo Shakhtar Dontesk. “E alla fine arrivi a casa, apri la borsa e ti accorgi che dentro c’è. C’è di sicuro meno di quel che pensavi di portarti dietro in Champions, domani in Ucraina. C’è il terzo stop stagionale che come i primi due (Samp e Real Madrid) ha un sapore fortissimo di rimpianto. L’manca il decollo, il volo scudetto è ...

