Il solito Osimhen | Napoli-Cagliari 1-0 all’intervallo

(Di domenica 26 settembre 2021) Ilnon si ferma. La compagine partenopea è in vantaggio al 45? sulper 1-0. A segno, come al. Il nigeriano, all’11’ ha sbloccato la gara con una zampata sotto misura, dopo un ottimo assist di Zielinski.spesso vicino al raddoppio ma per ora è sempre 1-0 al Maradona.che al momento sarebbe di nuovo primo a 18 punti, a +2 sul Milan. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Gianluca_2205 : Segnalo Mario Rui giocatore di calcio, Caceres che tenta inutilmente di pigliare questione con Spalletti, Osimhen c… - DilectisG : RT @SaxSan2: Il #Maradona è diventato un teatro, che tristezza! Ottimo primo tempo del #Napoli che trova il vantaggio con il solito #Osimh… - steftarantino : Buon primo tempo del Napoli. Solito guizzo di Osimhen (gran lancio di Anguissa e perfetto assist di Zielinski), poi… - SaxSan2 : Il #Maradona è diventato un teatro, che tristezza! Ottimo primo tempo del #Napoli che trova il vantaggio con il so… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 VIDEO – Napoli-Cagliari 1-0, segna ancora Osimhen: VIDEO – Napoli-Cagli… -

Ultime Notizie dalla rete : solito Osimhen

Come prima punta ovviamente ci sarà: ilNapoli insomma, giusto così perchè giocando tante partite insieme questi giocatori stanno imparando ad agire come unica entità, e i risultati lo ...Lo schieramento è il4 - 2 - 3 - 1 pronto ad alternarsi al 4 - 3 - 3 in corso di partite. L'... Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne;. All.: ...Si è chiuso il primo tempo della partita tra Napoli e Cagliari, con i padroni di casa in vantaggio grazie ad un gol di Victor Osimhen ...Video gol e highlights di Napoli Cagliari: match in programma questa sera alle ore 20.45 e valido per la 6^ giornata di Serie A.