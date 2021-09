I nostri agenti a Kabul. Il caos afghano metafora del caos globale (Di domenica 26 settembre 2021) Premessa Come nell’11 settembre, sulla vicenda del recente ritiro statunitense dall’Afghanistan viene insistentemente evocato il fallimento dell’intelligence. Ma sarà davvero così? Il mio punto di vista è che tale ricostruzione potrebbe invece rappresentare un comodo alibi per distrarre l’attenzione dal vero fallimento: quello della strategia politica dell’esportazione della democrazia. Infatti, per ragioni diverse ma con esiti simili, gli americani hanno replicato il Vietnam e, più recentemente, l’Iraq. L’Afghanistan si continua a confermare un tassello fondamentale del grande gioco anche nel XXI secolo, in cui tutto sta diventando imprevedibile e indistinto. Sono in molti a sostenere che l’attuale prevalenza dei talebani, anche se nulla è definitivo per lungo tempo in quelle latitudini, potrebbe ragionevolmente preludere a una ripresa del terrorismo in Europa, investendo pure il ... Leggi su formiche (Di domenica 26 settembre 2021) Premessa Come nell’11 settembre, sulla vicenda del recente ritiro statunitense dall’Afghanistan viene insistentemente evocato il fallimento dell’intelligence. Ma sarà davvero così? Il mio punto di vista è che tale ricostruzione potrebbe invece rappresentare un comodo alibi per distrarre l’attenzione dal vero fallimento: quello della strategia politica dell’esportazione della democrazia. Infatti, per ragioni diverse ma con esiti simili, gli americani hanno replicato il Vietnam e, più recentemente, l’Iraq. L’Afghanistan si continua a confermare un tassello fondamentale del grande gioco anche nel XXI secolo, in cui tutto sta diventando imprevedibile e indistinto. Sono in molti a sostenere che l’attuale prevalenza dei talebani, anche se nulla è definitivo per lungo tempo in quelle latitudini, potrebbe ragionevolmente preludere a una ripresa del terrorismo in Europa, investendo pure il ...

