Harry e Meghan: «La questione dei vaccini riguarda i diritti umani» (Di domenica 26 settembre 2021) «Questa pandemia è una crisi umanitaria. Abbiamo quello che serve per vaccinare il mondo intero, e la distribuzione dei vaccini è una questione che riguarda i diritti umani». È un appello alla collaborazione quello fatto dai duchi di Sussex. Harry e la moglie Meghan Markle sono stati accolti con un’ovazione dalle migliaia di persone radunate a Central Park, a New York, per il concerto Global Citizen Live, evento mondiale per il clima e i diritti dei paesi più poveri alla salute attraverso la distribuzione dei vaccini. Leggi su vanityfair (Di domenica 26 settembre 2021) «Questa pandemia è una crisi umanitaria. Abbiamo quello che serve per vaccinare il mondo intero, e la distribuzione dei vaccini è una questione che riguarda i diritti umani». È un appello alla collaborazione quello fatto dai duchi di Sussex. Harry e la moglie Meghan Markle sono stati accolti con un’ovazione dalle migliaia di persone radunate a Central Park, a New York, per il concerto Global Citizen Live, evento mondiale per il clima e i diritti dei paesi più poveri alla salute attraverso la distribuzione dei vaccini.

