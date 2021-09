Furia Mou per il rigore su Zaniolo: 'È fallo!'. E poi segna l'ex Pedro che esulta... (Di domenica 26 settembre 2021) Un derby pieno di emozioni, tensioni e polemiche già nel primo tempo, con José Mourinho furibondo per come è nato il gol di Pedro. Il tecnico è infatti esploso contro l'arbitro Guida per non aver ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 settembre 2021) Un derby pieno di emozioni, tensioni e polemiche già nel primo tempo, con José Mourinho furibondo per come è nato il gol di. Il tecnico è infatti esploso contro l'arbitro Guida per non aver ...

