Fëdor Dostoevskij | il gigante

(Di domenica 26 settembre 2021) A 200 anni dalla nascita lo scrittore che ha raccontato la Russia dei diseredati non è mai stato così attuale. Come pure la sua vita da romanzo. Insinuante come il peccato. Aspro come il delitto. E risoluto come il castigo. L'irrequietezza contraddittoria dirispecchiava quella del suo tempo e, contemporaneamente, della sua famiglia. Quando - giusto due secoli fa - nacque, a Mosca, nel 1821, la Russia degli zar aveva già iniziato la parabola discendente. Erano svanite le certezze che avevano accompagnato la vita dell'impero fino a quel momento, tanto che i più avveduti «sentivano» di vivere la stagione del tramonto. Lo Stato era vecchio. La burocrazia insopportabile. L'autorità dei governanti debordava nell'arbitrio con il risultato che ognuno si sentiva in diritto di amministrare le cose pubbliche come fossero proprietà personali. ...