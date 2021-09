F1/ Mercedes: cambio di power unit, Bottas retrocede di posizioni al Gp Russia (Di domenica 26 settembre 2021) A poche ore dal via del Gran Premio di Russia (e come Toto Wolff aveva lasciato intendere alla vigilia) la Mercedes ha sostituito alcune componenti della power unit montata sulla W12 di Valtteri Bottas. L’operazione costerà dieci posizioni sullo schieramento di partenza al finlandese, che scatterà così dalla nona e penultima fila a fianco di Nicholas Latifi e davanti a Charles Leclerc ed al leader del Mondiale Max Verstappen. L’esito nettamente inferiore alle attese delle qualifiche ha convinto la Mercedes a cambiare i propri piani per il GP di Russia ed il Team Principal lo aveva fatto capire già nel tardo pomeriggio del sabato di Sochi. In campo ad Hamilton resta ovviamente il compito di andare a caccia della vittoria nel quindicesimo atto del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021) A poche ore dal via del Gran Premio di(e come Toto Wolff aveva lasciato intendere alla vigilia) laha sostituito alcune componenti dellamontata sulla W12 di Valtteri. L’operazione costerà diecisullo schieramento di partenza al finlandese, che scatterà così dalla nona e penultima fila a fianco di Nicholas Latifi e davanti a Charles Leclerc ed al leader del Mondiale Max Verstappen. L’esito nettamente inferiore alle attese delle qualifiche ha convinto laa cambiare i propri piani per il GP died il Team Principal lo aveva fatto capire già nel tardo pomeriggio del sabato di Sochi. In campo ad Hamilton resta ovviamente il compito di andare a caccia della vittoria nel quindicesimo atto del ...

