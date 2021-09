Empoli | Andreazzoli | «Vittoria importantissima | i ragazzi prendono fiducia»

(Di domenica 26 settembre 2021) Aurelio, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo lacontro il Bologna. Le sue dichiarazioni Aurelio, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo lacontro il Bologna. Le sue parole. QUANTO È IMPORTANTE QUESTA– «Estremamente. Intanto per i punti, e poi dopo la partita di mercoledì riuscire a esprimerci in questo modo con una squadra che io temevo particolarmente, da soddisfazione. Poi ci aiuta in quella crescita che andiamo dicendo ai. Quando le parole sono supportate dai fatti i». SQUADRA – «Con Accardi abbiamo cercato dei calciatori duttili, non specifici in un ruolo, a parte qualcuno ...

Fa festa l'. La vittoria per 4 a 2 contro il Bologna regala alla squadra dii primi punti del campionato al Castellani. Un risultato che proietta la formazione toscana in una posizione di medio ...7 : il suoinizia a prendere forma. Una squadra non solo bella da vedere ma assolutamente efficace in zona gol. Buona nel complesso anche la prova della difesa, che ha tenuto testa ...Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria odierna sul Bologna: "Vittoria importante per i punti, e poi dopo la partita di mercoledì riuscire a esprimerci ...Errori (per il Bologna) e tanti gol animano il pomeriggio del Castellani di Empoli. Tra i rossoblù di Sinisa Mihajlovic e i toscani finisce in goleada: 4-2 il punteggio finale ...