Elezioni Germania, la previsione di voto non è semplice ma ci sono almeno due certezze (Di domenica 26 settembre 2021) I riflettori del mondo sono puntati sulle Elezioni in Germania. Per la prima volta dopo 16 solidi e stabili anni di “merkelismo” trionfante, i tedeschi si trovano davanti ad un un bivio pieno di incognite, incertezze ma anche suggestivi scenari di cambiamento. Dopo 4 mandati consecutivi la regina d’Europa Angela Merkel si appresta ad abdicare per ritirarsi a vita privata. Lo fa lasciando il suo partito (la Cdu, partito trainante anche del Ppe in Europa) al nuovo segretario Armin Laschet, a cui spetta l’impossibile compito di succedere ad un’icona, verso l’elettorato di destra. Gli ultimi sondaggi dicono che, malgrado un 30% ancora di indecisi, i socialisti (Spd, guidati da Olaf Scholz) sono in vantaggio con il 25% seguiti proprio dalla Cdu (Csu in Baviera) al 21% e dai Greens al 16%. Scenari e trend ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) I riflettori del mondopuntati sullein. Per la prima volta dopo 16 solidi e stabili anni di “merkelismo” trionfante, i tedeschi si trovano davanti ad un un bivio pieno di incognite, inma anche suggestivi scenari di cambiamento. Dopo 4 mandati consecutivi la regina d’Europa Angela Merkel si appresta ad abdicare per ritirarsi a vita privata. Lo fa lasciando il suo partito (la Cdu, partito trainante anche del Ppe in Europa) al nuovo segretario Armin Laschet, a cui spetta l’impossibile compito di succedere ad un’icona, verso l’elettorato di destra. Gli ultimi sondaggi dicono che, malgrado un 30% ancora di indecisi, i socialisti (Spd, guidati da Olaf Scholz)in vantaggio con il 25% seguiti proprio dalla Cdu (Csu in Baviera) al 21% e dai Greens al 16%. Scenari e trend ...

