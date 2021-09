Deddy e Sangiovanni ad Amici di Maria De Filippi, ospiti e anticipazioni del 26 settembre (Di domenica 26 settembre 2021) Deddy e Sangiovanni ad Amici di Maria De Filippi presentano i rispettivi nuovi singoli in radio. Deddy presenta Giove in anteprima TV e Sangiovanni canta Raggi Gamma, anche per lui si tratta di una performance in anteprima televisiva. Entrambi tornano nel programma che li ha visti nascere. Da qui ripartono in vista di un autunno e di un inverno di musica, pronti a nuove sfide discografiche. Non saranno gli unici ospiti del programma TV di Maria De Filippi: nella seconda puntata pomeridiana di Amici ci saranno anche Aka7even e Giulia Stabile. Maria chiama infatti tutti e 4 i finalisti della scorsa edizione, la numero 20, per l’in bocca al lupo ai ragazzi della numero 21, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 settembre 2021)addiDepresentano i rispettivi nuovi singoli in radio.presenta Giove in anteprima TV ecanta Raggi Gamma, anche per lui si tratta di una performance in anteprima televisiva. Entrambi tornano nel programma che li ha visti nascere. Da qui ripartono in vista di un autunno e di un inverno di musica, pronti a nuove sfide discografiche. Non saranno gli unicidel programma TV diDe: nella seconda puntata pomeridiana dici saranno anche Aka7even e Giulia Stabile.chiama infatti tutti e 4 i finalisti della scorsa edizione, la numero 20, per l’in bocca al lupo ai ragazzi della numero 21, ...

