Comunali, Maresca: Hanno cercato di farci di tutto ma siamo più forti di prima. Andiamo a vincere (Di domenica 26 settembre 2021) “Andiamo a vincere, Hanno cercato di farci di tutto, ce vonn accirere ma noi nun murimm” (ci vogliono uccidere ma non moriamo, ndr). Lo ha detto Catello Maresca, candidato per il centrodestra alla poltrona di sindaco di Napoli che ieri sera ha preso parte a un appuntamento elettorale nell’Edenlandia. “siamo più forti di prima, – ha aggiunto l’ex pm – vogliamo assumerci la responsabilità di quello che faremo e di quello che altri non Hanno fatto. Andiamo avanti. Sono sette giorni alle elezioni. Sette giorni di battaglia coi quali possiamo cambiare le sorti della nostra città e del nostro futuro”. A sostenere Maresca e il progetto “Noi con l’Italia/Adc – ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 settembre 2021) “didi, ce vonn accirere ma noi nun murimm” (ci vogliono uccidere ma non moriamo, ndr). Lo ha detto Catello, candidato per il centrodestra alla poltrona di sindaco di Napoli che ieri sera ha preso parte a un appuntamento elettorale nell’Edenlandia. “piùdi, – ha aggiunto l’ex pm – vogliamo assumerci la responsabilità di quello che faremo e di quello che altri nonfatto.avanti. Sono sette giorni alle elezioni. Sette giorni di battaglia coi quali poscambiare le sorti della nostra città e del nostro futuro”. A sosteneree il progetto “Noi con l’Italia/Adc – ...

