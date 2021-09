Claudio Amendola | chi è | età | carriera | film | infarto | titolo di studio | figli | altezza | moglie | giudice a Star in the Star

(Di domenica 26 settembre 2021) Torna di nuovo eccezionalmente di domenica Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti di oggi, pronti a raccontarsi a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin, anche, ora impegnato comenel programma ‘novità’in the: chi è, età,in theè nato a Roma il 16 febbraio del 1963. E’o degli attori e doppiatori Ferruccioe Rita Savagnone.ha lavorato come ...

Advertising

CorriereCitta : Claudio Amendola: chi è, età, carriera, film, infarto, titolo di studio, figli, altezza, moglie, giudice a Star in… - zazoomblog : Claudio Amendola chi è la mamma Rita Savagnone: “Una gran donna” - #Claudio #Amendola #mamma #Savagnone: - PasqualeCacace5 : RT @zazoomblog: Francesca Neri la moglie di Claudio Amendola è affetta da una malattia rara - #Francesca #moglie #Claudio #Amendola https… - zazoomblog : Francesca Neri la moglie di Claudio Amendola è affetta da una malattia rara - #Francesca #moglie #Claudio… - TeleConsiglio : Sento che state iniziando ad abituarvi. Ma io ve lo ripeto: c’è #Verissimo anche di domenica. Puntata nuova di zecc… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Amendola

Alessia, Giulia e Rocco: chi sono i figli diAlessia , Giulia e Rocco sono i tre figli che l'attoreha avuto da due donne diverse. Alessia e Giulia, infatti, sono frutto della sua relazione con Marina Grande , ...Protagonisti del talk show saranno: Al Bano, diventato nonno per la terza volta,, ora impegnato come giudice nel programma novità 'Star in the Star', Sonia Bruganelli, opinionista ...Claudio Amendola è un attore e doppiatore italiano. Nato il 16 febbraio del 1963 sotto il segno dell’Acquario , Claudio è ...Alessia, Giulia e Rocco sono i figli di Claudio Amendola. Le prime due sono nate dalla sua relazione con Marina Grande, mentre ...