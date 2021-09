Bundesliga 2021/2022: il Friburgo travolge l’Augsburg, a segno Grifo (Di domenica 26 settembre 2021) Facile successo del Friburgo nel posticipo della settima giornata di Bundesliga 2021/2022. Grifo e compagni travolgono con un sonoro 3-0 l’Augsburg e salgono momentaneamente al quinto posto a quota 12 punti. Accade tutto nel primo tempo, con i padroni di casa avanti dopo appena 6? con Kubler. Al 25? Holer sigla il raddoppio, mentre al 33? c’è gloria anche per Vincenzo Grifo, che cala il tris dal dischetto. Gli ospiti provano a reagire, ma il gap è molto ampio e non riescono neppure ad accorciare le distanze. Dopo quattro punti negli ultimi due turni, rallentano gli uomini di Weinzierl, capaci di segnare solamente due gol in stagione e immischiati nella lotta per non retrocedere. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Facile successo delnel posticipo della settima giornata die compagni travolgono con un sonoro 3-0e salgono momentaneamente al quinto posto a quota 12 punti. Accade tutto nel primo tempo, con i padroni di casa avanti dopo appena 6? con Kubler. Al 25? Holer sigla il raddoppio, mentre al 33? c’è gloria anche per Vincenzo, che cala il tris dal dischetto. Gli ospiti provano a reagire, ma il gap è molto ampio e non riescono neppure ad accorciare le distanze. Dopo quattro punti negli ultimi due turni, rallentano gli uomini di Weinzierl, capaci di segnare solamente due gol in stagione e immischiati nella lotta per non retrocedere. SportFace.

