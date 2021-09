Billie Eilish: «Ho perso 100.000 follower dopo aver mostrato le mie forme femminili» (Di domenica 26 settembre 2021) Non più una zazzera di capelli neri e verde fluo, ma un caschetto super trendy color biondo platino. Non più (solo) maxi felpe e magliette extra large, ma (anche) corsetti in seta e abiti aderenti alla Marilyn Monroe. Billie Eilish è diventata grande e, dopo anni in cui ha detestato e quindi nascosto il suo fisico, ora che ha 19 anni ha iniziato a valorizzare la sua femminilità, a partire da scelte beauty e di moda. Peccato che non a tutti i suoi fan sia andato giù questo evidente cambio di look. Intervistata dal magazine «Elle USA», la cantante ha dichiarato senza giri di parole: «Ho perso 100.000 follower dopo che ho mostrato le mie forme». Ovviamente quanto accaduto non lascia indifferente Billie Eilish, la quale si dice dispiaciuta/arrabbiata: «Mostrare il tuo corpo e la tua pelle non dovrebbe far sì che ti venga tolto il rispetto». Leggi su vanityfair (Di domenica 26 settembre 2021) Non più una zazzera di capelli neri e verde fluo, ma un caschetto super trendy color biondo platino. Non più (solo) maxi felpe e magliette extra large, ma (anche) corsetti in seta e abiti aderenti alla Marilyn Monroe. Billie Eilish è diventata grande e, dopo anni in cui ha detestato e quindi nascosto il suo fisico, ora che ha 19 anni ha iniziato a valorizzare la sua femminilità, a partire da scelte beauty e di moda. Peccato che non a tutti i suoi fan sia andato giù questo evidente cambio di look. Intervistata dal magazine «Elle USA», la cantante ha dichiarato senza giri di parole: «Ho perso 100.000 follower dopo che ho mostrato le mie forme». Ovviamente quanto accaduto non lascia indifferente Billie Eilish, la quale si dice dispiaciuta/arrabbiata: «Mostrare il tuo corpo e la tua pelle non dovrebbe far sì che ti venga tolto il rispetto».

