Reims vs Nantes: pronostico e possibili formazioni

Il Reims ospiterà il Nantes domenica 26 settembre in Ligue 1 e i padroni di casa cercheranno di aumentare i sette punti che hanno già raccolto in questa stagione. Gli ospiti si dirigono verso l'incontro alla ricerca della loro terza vittoria consecutiva in campionato e iniziano il fine settimana con 10 punti nelle prime sette partite. Il calcio di inizio di Reims vs Nantes è previsto alle 15.

Prepartita Reims vs Nantes: a che punto sono le due squadre?

Reims

La storia dell'inizio di stagione del Reims è stata quella dei pareggi, con quattro delle prime sette partite che si sono concluse in pareggio. Di conseguenza, hanno vinto solo una volta in questa stagione e hanno perso in due occasioni, una di quelle sconfitte è arrivata nella partita ...

Ligue 1, Brest - Metz, Reims - Nantes e Troyes - Angers: i pronostici Ottava giornata di Ligue 1: ecco i pronostici riguardanti Brest - Metz, Reims - Nantes e Troyes - Angers. L'ottava giornata di Ligue 1 è ricca di spunti di riflessione. Analizziamo nel dettaglio tre partite, che sono fissate in calendario per domenica alle ore 15. Quella ...

Ligue 1, Brest-Metz, Reims-Nantes e Troyes-Angers: i pronostici Il Veggente Stade de Reims - Nantes Guarda Ligue 1 event: Stade de Reims - Nantes live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

Serie C, si torna in campo: i pronostici del weekend 25-26 settembre Serie C, si torna in campo: ecco i pronostici del weekend del 25 e 26 settembre. Tante le gare che possono regalare emozioni ...

