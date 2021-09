“Quanto è brutta”. Lulù al GF Vip, orrore in diretta tv: non si accorgono che i microfoni erano accesi (Di sabato 25 settembre 2021) In studio al GF Vip hanno fatto il loro primo ingresso le cosiddette opinioniste pop, "prese direttamente dal divano di casa", come aveva preannunciato Alfonso Signorini. Le due signore siedono infatti su un comodo sofà e seguono le dinamiche della casa da un grosso televisore con tanto di tubo catodico. Nemmeno il tempo di farsi conoscere però, che le due signore milanesi si lasciano andare alla prima gaffe poco galante nei confronti dei concorrenti nella casa. A finire nel loro mirino è Lulù Selassié. Lucrezia Selassié criticata per il suo aspetto fisico. "Cosa ne pensate delle nostre tre princess?", le invita a commentare Alfonso Signorini per iniziare a familiarizzare con le dinamiche della casa. "Mamma Quanto è brutta quella lì", si lascia scappare una delle due opinioniste, non accorgendosi ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 settembre 2021) In studio al GF Vip hanno fatto il loro primo ingresso le cosiddette opinioniste pop, "presemente dal divano di casa", come aveva preannunciato Alfonso Signorini. Le due signore siedono infatti su un comodo sofà e seguono le dinamiche della casa da un grosso televisore con tanto di tubo catodico. Nemmeno il tempo di farsi conoscere però, che le due signore milanesi si lasciano andare alla prima gaffe poco galante nei confronti dei concorrenti nella casa. A finire nel loro mirino èSelassié. Lucrezia Selassié criticata per il suo aspetto fisico. "Cosa ne pensate delle nostre tre princess?", le invita a commentare Alfonso Signorini per iniziare a familiarizzare con le dinamiche della casa. "Mammaquella lì", si lascia scappare una delle due opinioniste, non accorgendosi ...

Advertising

fanpage : #Gfvip, un commento al vetriolo ed evitabile contro Lulu - paolo_capriotti : @ClaFerrante @Walter32099227 Ma si ridi.... Finché la fortuna t'assiste. Ma un avvocato incapace fa sempre una brut… - ifcami1 : Sapete una cosa davvero brutta è che a scuola conoscono tutti mia sorella che è più bella di me (molto più bella ,… - 94harolvds : oggi hate day nei confronti di me stessa in quanto sono noiosa brutta e fallita vediamo quanti secoli ci metterà a passare - spaziioinutile : Oggi me la sono vista brutta con la mia estetista che parlava di complotti contro il vaccino, io ero lì che cercavo… -