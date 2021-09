Quanti soldi ha guadagnato Oleksandr Usyk vincendo il Mondiale dei pesi massimi? Montepremi e cifre: Joshua più ricco! (Di domenica 26 settembre 2021) Oleksandr Usyk ha sconfitto Anthony Joshua e si è laureato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. L’ucraino si è reso protagonista di una meravigliosa impresa al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, zittendo 62.000 spettatori accorsi in massa per sostenere il britannico nel tentativo di difendere le quattro cinture iridate. Il ribattezzato The Cat ha strappato le corone al rinominato AJ ed è salito meritatamente sul trono della categoria regina del pugilato, dopo essere stato padrone indiscusso dei massimi leggeri (Campione del Mondo per tutte le sigle, prima di optare per il grande salto). Il 34enne si è imposto ai punti (117-112, 116-112, 115-113) al termine di un incontro in cui si è dimostrato superiore dal punto di vista tecnico e tattico, risultando migliore ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021)ha sconfitto Anthonye si è laureato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei. L’ucraino si è reso protagonista di una meravigliosa impresa al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, zittendo 62.000 spettatori accorsi in massa per sostenere il britannico nel tentativo di difendere le quattro cinture iridate. Il ribattezzato The Cat ha strappato le corone al rinominato AJ ed è salito meritatamente sul trono della categoria regina del pugilato, dopo essere stato padrone indiscusso deileggeri (Campione del Mondo per tutte le sigle, prima di optare per il grande salto). Il 34enne si è imposto ai punti (117-112, 116-112, 115-113) al termine di un incontro in cui si è dimostrato superiore dal punto di vista tecnico e tattico, risultando migliore ...

