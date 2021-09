Pecoraro Scanio: “Da Roma Ecologista 4 mila alberi, lezione per tutti” (Di sabato 25 settembre 2021) “Roma Ecologista dà una lezione a tutti. Domenica pianterà 4000 alberi con Bianchi, Raggi, Di Battista e Sermonti”. Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 settembre 2021) “dà una. Domenica pianterà 4000con Bianchi, Raggi, Di Battista e Sermonti”. Lo afferma Alfonso, presidente della Fondazione UniVerde. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pecoraro Scanio: 'Da Roma Ecologista 4 mila alberi, lezione per tutti' - - CorriereCitta : Pecoraro Scanio: “Da Roma Ecologista 4 mila alberi, lezione per tutti” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pecoraro Scanio: 'Da Roma Ecologista 4 mila alberi, lezione per tutti' - - La7tv : Sul #nucleare la contrapposizione tra @PecoraroScanio e @chiccotesta #lariachetira #lariachetirala7 #la7… - Maurizio2L : Ma pecoraro scanio è più pecoraro o più scanio ? Ipocrita? -