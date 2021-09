Norvegia | Danimarca | Svezia | Gran Bretagna tornano alla normalità! E l’Italia che aspetta?

(Di sabato 25 settembre 2021) Le immagini di Nazioni europee comee anche Regno Unito chenormalità crea un contrasto fortissimo condove invece impazza ancora “l’isteria” per il covid.Si possono trovare tutte le differenze del mondo, ma è chiaro che noi abbiamo sbagliato qualcosa. Da oggi insi tornavita di sempre. Infatti sono state rimosse le restanti misure restrittive anti-Covid, in vigore da marzo 2020. I norvegesi si possono stringere la mano, non devono più rispettare il distanziamento sociale di un metro. Eche? I tedeschi si chiedono sui sociale se sono “pazzi loro” o se “è in preda ad un’isteria di massa”. Questa è l’immagine ...

La Svezia ha firmato oggi un accordo di cooperazione per la difesa con la Norvegia e la Danimarca per contrastare il deterioramento della situazione della sicurezza nella regione baltica, riporta la svedese TV4 . A TV4 , il ministro della Difesa Peter Hultqvist ha detto che ...