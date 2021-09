“Non ci sono più le mezze stagioni” ed altri clichè che ci canta Sangiovanni (Di sabato 25 settembre 2021) Sangiovanni torna in radio e in digitale con il nuovo singolo inedito “Raggi Gamma”, da venerdì 24 settembre disponibile ovunque. Prodotta da DRD, Erin e JxN, il brano è il primo inedito che anticipa il nuovo progetto discografico, in uscita entro fine anno. “Le mezze stagioni ritorneranno” e “Non ci sono più gli uomini di una volta” sono alcune dei clichè che Sangiovanni usa per giocare con le parole nel suo racconto di un amore che “ferma le onde e i raggi gamma”. Una rinnovata leggerezza, amplificata dalle sonorità di una produzione dreamy, dove #TuttoTornaUmano nel mondo di Sangio. Dopo un esordio record con l’ep multiplatino e i singoli tutti certificati, tra cui la sei volte platino “Malibu”, Sangiovanni torna alla musica – la ... Leggi su domanipress (Di sabato 25 settembre 2021)torna in radio e in digitale con il nuovo singolo inedito “Raggi Gamma”, da venerdì 24 settembre disponibile ovunque. Prodotta da DRD, Erin e JxN, il brano è il primo inedito che anticipa il nuovo progetto discografico, in uscita entro fine anno. “Leritorneranno” e “Non cipiù gli uomini di una volta”alcune deicheusa per giocare con le parole nel suo racconto di un amore che “ferma le onde e i raggi gamma”. Una rinnovata leggerezza, amplificata dallerità di una produzione dreamy, dove #TuttoTornaUmano nel mondo di Sangio. Dopo un esordio record con l’ep multiplatino e i singoli tutti certificati, tra cui la sei volte platino “Malibu”,torna alla musica – la ...

Advertising

mengonimarco : Io sono la punta dell’iceberg. Sotto la mia voce che risuona in un palazzetto, o in uno stadio, ci sono centinaia d… - borghi_claudio : Oggi @Libero_official mi dedica l'ennesimo articolo, pure in prima, facendo la disamina della 'mia' busta paga, con… - borghi_claudio : Accendo su @PiazzapulitaLA7 e vedo che dicono che dopo il green pass le vaccinazioni sono aumentate del 20/40 (boh)… - lanuovastellad : No vabbe io sono scioccata, con le lacrime agli occhi. Non è possibile tutto questo #mellos #prelemi - mmery___ : RT @bevllisario: non sono sinceramente pronta #KeremAVerissimo -