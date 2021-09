Nel mondo di Dua Lipa e di Versace i capelli lunghi si portano così

(Di sabato 25 settembre 2021) Dua Lipa è arrivata a Milano e non ha solo aperto e chiuso la sfilata di Versace, ma ci ha sorpreso con una nuova trasformazione: capelli lisci, luminosi, vigorosi, ma soprattutto extra long in stile Cher. La chioma signature della superstar era più lunga del solito e acconciata in stile anni ’70, quello iconico alla Catherine Denevue, e definito nel gergo degli hair stylist half-up look, firmato da Guido Palau.

