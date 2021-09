Milano, incendio in un palazzo: evacuati i residenti, nessun ferito (Di domenica 26 settembre 2021) Un incendio è scoppiato a Milano, in un palazzo al numero 80 di via Paravia, in zona San Siro. Lo stabile, che ospita circa cento residenti, è stato evacuato e non ci sono feriti. Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 settembre 2021) Unè scoppiato a, in unal numero 80 di via Paravia, in zona San Siro. Lo stabile, che ospita circa cento, è stato evacuato e non ci sono feriti.

Advertising

SkyTG24 : Milano, incendio in un palazzo: evacuati i residenti, nessun ferito - infoitinterno : Milano San Siro. Incendio in via Paravia, due appartamenti distrutti - RosellaLara19 : RT @lucabattanta: Ma la sentite anche voi la puzza che c'è a Milano? Pare ci siano due incendi in corso uno alla snia di Varedo e uno in zo… - Blumeweb : RT @wganapini: #Varedo Brianza #guerradeirifiuti Incendio doloso in area industriale dismessa ex #Snia: le fiamme alimentate da tonnellate… - ilarymary : Nuovo incendio a Milano. Fuoco alla torre Segesta -