Malore per Tom Felton, il Draco Malfoy di Harry Potter: gli aggiornamenti sulla sua salute (Di sabato 25 settembre 2021) Fonti vicine a Tom Felton, presumibilmente un suo caro amico, come riporta Cinematographe, ha condiviso un aggiornamento sulla salute dell’attore, dopo che Tom Felton ha avuto un Malore durante una partita di golf. Tom Felton ha un Malore su un campo da golf nel Wisconsin La star di Harry Potter Draco Malfoy è stata soccorsa d’urgenza dopo la conclusione della sua partita a golf, giovedì scorso al Whistling Straits Golf Course nel Wisconsin. L’attore stava partecipando a un incontro sportivo per celebrità la cui finale, tra Stati Uniti e Europa, si svolgerà questo fine settimana. Come ha dichiarato la Professional Golfers Association of America: “Nella Ryder Cup Celebrity Match di oggi, l’attore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Fonti vicine a Tom, presumibilmente un suo caro amico, come riporta Cinematographe, ha condiviso un aggiornamentodell’attore, dopo che Tomha avuto undurante una partita di golf. Tomha unsu un campo da golf nel Wisconsin La star diè stata soccorsa d’urgenza dopo la conclusione della sua partita a golf, giovedì scorso al Whistling Straits Golf Course nel Wisconsin. L’attore stava partecipando a un incontro sportivo per celebrità la cui finale, tra Stati Uniti e Europa, si svolgerà questo fine settimana. Come ha dichiarato la Professional Golfers Association of America: “Nella Ryder Cup Celebrity Match di oggi, l’attore ...

Advertising

matteosalvinimi : Ho scambiato dei messaggi con il candidato sindaco di Torino Paolo Damilano, che nelle ultime ore ha accusato un li… - xthedeathofme : RT @MajestyCatsy: È il 25/09/2005 Sono le 11 e scopri che tuo figlio di 18 anni è morto per un malore. Forse nemmeno ci credi all’inizio… “… - CDR38959346 : RT @AlbertoLetizia2: Il corpo di #FedericoAldrovandi era devastato da 54 ferite. Volevano farlo passare per un malore. Ma era un omicidio.… - Rosabianca123 : RT @AlbertoLetizia2: Il corpo di #FedericoAldrovandi era devastato da 54 ferite. Volevano farlo passare per un malore. Ma era un omicidio.… - LiberaMil : RT @AlbertoLetizia2: Il corpo di #FedericoAldrovandi era devastato da 54 ferite. Volevano farlo passare per un malore. Ma era un omicidio.… -