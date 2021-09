Maldini e Brahim Diaz, il Milan vince 2-1 a La Spezia (Di sabato 25 settembre 2021) LA Spezia (ITALPRESS) – Il Milan espugna 2-1 il Picco di La Spezia nella prima gara della sesta giornata di campionato. Il primo gol in campionato di Daniel Maldini e la seconda rete consecutiva di Brahim Diaz consegnano alla squadra di Pioli i tre punti che valgono il primato in classifica in attesa del Napoli che sarà impegnato domani sera al Maradona con il Cagliari. Ai liguri non basta la rete del provvisorio 1-1 siglata da Verde. Dopo averlo inserito per due volte a gara in corso, Thiago Motta lancia Nzola dall’inizio. Nel Milan con Rebic e Giroud esordio dal primo minuto per Daniel Maldini, a 12 anni di distanza dall’ultima da titolare in rossonero di papà Paolo, mentre partono dalla panchina Leao e Diaz. Avvio vivace e ritmi ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 settembre 2021) LA(ITALPRESS) – Ilespugna 2-1 il Picco di Lanella prima gara della sesta giornata di campionato. Il primo gol in campionato di Daniele la seconda rete consecutiva diconsegnano alla squadra di Pioli i tre punti che valgono il primato in classifica in attesa del Napoli che sarà impegnato domani sera al Maradona con il Cagliari. Ai liguri non basta la rete del provvisorio 1-1 siglata da Verde. Dopo averlo inserito per due volte a gara in corso, Thiago Motta lancia Nzola dall’inizio. Nelcon Rebic e Giroud esordio dal primo minuto per Daniel, a 12 anni di distanza dall’ultima da titolare in rossonero di papà Paolo, mentre partono dalla panchina Leao e. Avvio vivace e ritmi ...

