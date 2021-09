Lombardia | 384 operatori sanitari no vax sospesi dalla Regione fra ospedali e Ats

Advertising

Linea 'rigorosa' di Regioneper medici, infermieri e operatori sanitari no - vax che sono e saranno sospesi: negli ... che spettano all'Ats, 'sono state inviate 996 notifiche; tra questi,...Sono 393 i sanitari senza vaccino anti - Covid sospesi negli ospedali pubblici della. Di questi 31 sono medici, 235 infermieri e 73 operatori di interesse sanitario, mentre i ...sono ...Linea «rigorosa» di Regione Lombardia per medici, infermieri e operatori sanitari no-vax che sono e saranno sospesi: negli ospedali pubblici ...Infermieri per la maggior parte, ma ci sono anche 31 medici. La struttura col numero più alto di accertamento e sospensioni sono gli Spedali Civili di Brescia ...