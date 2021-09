Lo Spartak Mosca ritrova la vittoria: 2-0 contro l'Ufa (Di sabato 25 settembre 2021) La prossima avversaria del Napoli in Europa League, lo Spartak Mosca ritrova la vittoria dopo la sconfitta all'esordio in Europa e in Campionato. Lo Spartak Mosca ha infatti battuto con il 2-0 l'Ufa, dopo appena tre minuti dall'inizio il primo a sbloccare le sorti del match è Ponce dopo di che ci ha pensato Promes ha firmare il secondo gol. Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 settembre 2021) La prossima avversaria del Napoli in Europa League, loladopo la sconfitta all'esordio in Europa e in Campionato. Loha infatti battuto con il 2-0 l'Ufa, dopo appena tre minuti dall'inizio il primo a sbloccare le sorti del match è Ponce dopo di che ci ha pensato Promes ha firmare il secondo gol.

