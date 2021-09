La scuola non deve essere al servizio dell’economia (ma la bellezza non salverà il mondo). Dialogo con Giulio Ferroni (Di sabato 25 settembre 2021) Studioso di letteratura italiana e autore di uno dei più famosi manuali in materia, ha pubblicato “Una scuola per il futuro” (La Nave di Teseo), un manifesto per il ritorno in classe, perché è da qui che si può cambiare il mondo Leggi su ecodibergamo (Di sabato 25 settembre 2021) Studioso di letteratura italiana e autore di uno dei più famosi manuali in materia, ha pubblicato “Unaper il futuro” (La Nave di Teseo), un manifesto per il ritorno in classe, perché è da qui che si può cambiare il

Advertising

AzzolinaLucia : Spiace dirlo ma c’è un giornale, La Repubblica, che sulla scuola non ne azzecca davvero una. Se poi c’è di mezzo Az… - NetflixIT : Se a scuola insegnassero “Storia delle serie tv”, quali sarebbero i titoli che non potrebbero mai mai mai mancare nel programma? - GIConfindustria : Carlo Bonomi #Confindustria2021 | La nostra scuola peggiora da decenni ed è spesso disegnata per chi ci lavora e no… - alissiaxhoran : @TommyStilinski3 @HeyItsMarsHere MA TU NON HAI SCUOLA? - hvrricaxe : - cose devo fare un gioco continuo tra frizione e acceleratore . non mi è mai sobbalzata . quella della scuola gui… -