Julio Sergio | Mi auguro che Spalletti possa vincere lo scudetto a Napoli

(Di sabato 25 settembre 2021), ex portiere della Roma è intervenuto in diretta durante la trasmissione “Il Diabolico e il Divino” in onda su New Sound Level 90.0 FM parlando anche deldi. Ecco le sue dichiarazioni: "Michelocon ilperché è un allenatore fantastico che quando prende fiducia nei suoi solitamente fa molto bene. Lui ha voluto che io restassi a Roma e conho imparato tantissimo. Dopo le tante esperienze che ha fatto ha limato ulteriormente la sua bravura tattica e miche qualora non dovessela Roma loil suo, ...

... Franco Ermini (giallorosso nel 1982 - 83, rossazzurro nel 1984 - 85), Piero Braglia , Maurizio Raise , Leo Vanzetto , Maurizio Pellegrino , Dino DiQuinto Campolo , Salvatore Miceli , ...Bertagnoli, ex portiere giallorosso, tramite un post Instagram si prepara al derby di domenica, in programma alle 18.30. " Questa non deve essere una partita, è una missione " scrive il ...Julio Sergio, ex portiere della Roma, durante la trasmissione “Il Diabolico e il Divino” in onda su New Sound Level 90.0 FM ha parlato così del Napoli. Ecco le parole del portiere: “Vedi il Napoli di ..."Io mi auguro che Spalletti possa vincere lo scudetto perché è un allenatore fantastico che quando prende fiducia nei suoi può fare molto bene" ...