Joel Coen | un’ombra che cammina | in fulgido bianco e nero

«Asciugare». Così, nell'incontro che ha seguito la proiezione stampa, Joel Coen ha descritto l'impulso dominante di The Tragedy of Macbeth, il suo ultimo film (il primo non in collaborazione con il fratello Ethan), che ha aperto venerdì sera il New York Film Festival. Dopo un anno virtuale, l'edizione 2021 della manifestazione newyorkese torna in presenza, con una combinazione di proiezioni in sala, all'aperto e in cinema indipendenti fuori dalla città. Girato, da Bruno Delbonnel, in austero, folgorante bianco e nero, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

