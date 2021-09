Ilary Blasi chiude il programma Star in the star ? Ecco la verità

Advertising

Gio55981465 : RT @Tartaruga9731: La nuova linea editoriale di Canale5 fa acqua da tutte le parti: Ilary Blasi al 10,5% Soap turche e d'Urso staccate di… - Crissy_rm : #StarInTheStar Ilary Blasi è bravissima ma format pessimo; che sarebbe stato un flop era da immaginare: maschere fa… - trashtvstellare : Gli ingressi di Ilary Blasi a #StarInTheStar a thread - 95_addicted : RT @Tartaruga9731: La nuova linea editoriale di Canale5 fa acqua da tutte le parti: Ilary Blasi al 10,5% Soap turche e d'Urso staccate di… - Tartaruga9731 : La nuova linea editoriale di Canale5 fa acqua da tutte le parti: Ilary Blasi al 10,5% Soap turche e d'Urso stacca… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Mentre si moltiplicano le voci di una rapida chiusura del programma Star in the Star, dopo che è andata 'male anche la seconda puntata',si è trincerata dietro un silenzio totale. Ieri sera, 23 settembre, è andato in onda il secondo appuntamento con lo show canoro di Canale 5. E dopo la 'sfuriata' di Pier Silvio Berlusconi ...Il programma Star in the star, ovvero quello condotto dasembra non avere proprio pace. Già nelle scorse settimane era sorta una polemica per il fatto che questa trasmissione fosse considerata troppo simile a due programmi di casa Rai , ovvero ...È Tv Blog a lanciare la bomba sul destino del programma Star in the star, condotto da Ilary Blasi con l’aiuto della giuria composta da Claudio ...Dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi, Ilary Blasi in onda così: clamorosa svolta a Mediast | Guarda. E intanto, Ilary Blasi che dice? Flop senza precedenti su Canale 5, tam-tam impazzito: che fi ...