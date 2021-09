Green pass, in Toscana corsa al vaccino: arrivano 19mila prenotazioni in più (Di sabato 25 settembre 2021) Piovono richieste di immunizzarsi dopo l'obbligo introdotto anche per i lavoratori dal 15 ottobre. Belardinelli: «Un bel risultato, supereremo l'80% di persone con doppia dose già nei prossimi giorni» Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 25 settembre 2021) Piovono richieste di immunizzarsi dopo l'obbligo introdotto anche per i lavoratori dal 15 ottobre. Belardinelli: «Un bel risultato, supereremo l'80% di persone con doppia dose già nei prossimi giorni»

Advertising

SkyTG24 : Il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, trasferisce l'ufficio in un gazebo: non è vaccinato e non ha in… - borghi_claudio : Accendo su @PiazzapulitaLA7 e vedo che dicono che dopo il green pass le vaccinazioni sono aumentate del 20/40 (boh)… - Agenzia_Ansa : Non vaccinato, e dunque senza Green pass, ha deciso di interrompere i tamponi e affiggere cartelli di protesta fuor… - DanielsunIt : RT @sabrimaggioni: Il tampone salivare rapido NON consente di ottenere il certificato verde x l’insufficiente livello di precisione Il gre… - BettaninManuela : RT @DMicol78: @Sara04400782 inventeranno una altra emergenza.. il clima... stanno già preparando il terreno... green pass.. guarda caso.. g… -