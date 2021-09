GF Vip, le lacrime di Alex Belli e la furia di Soleil: tre cose che (forse) vi siete persi (Di sabato 25 settembre 2021) Il GF Vip (forse) è finalmente iniziato. Alfonso Signorini ha schierato un cast variegato, carico di personaggi nuovi e di vecchie glorie, ma le dinamiche tipiche del reality show stanno facendo fatica a decollare. A tenere banco è ancora Katia Ricciarelli, delusa per il comportamento di alcuni dei suoi compagni e Manuel Bortuzzo, che sembra essersi definitivamente avvicinato alla principessa Lulù Selassié. Eppure, non sono mancati i momenti emozionanti, quelli che trainano il racconto che attende ancora di essere sviluppato a dovere. Stiamo conoscendo un Alex Belli completamente diverso da quello che avremmo immaginato, mentre Soleil Sorge ha già innescato quella buona dose di scontro senza la quale non esisterebbe il GF Vip. In questo turbinio di eventi, quindi, c’è sicuramente qualcosa che vi siete ... Leggi su dilei (Di sabato 25 settembre 2021) Il GF Vip () è finalmente iniziato. Alfonso Signorini ha schierato un cast variegato, carico di personaggi nuovi e di vecchie glorie, ma le dinamiche tipiche del reality show stanno facendo fatica a decollare. A tenere banco è ancora Katia Ricciarelli, delusa per il comportamento di alcuni dei suoi compagni e Manuel Bortuzzo, che sembra essersi definitivamente avvicinato alla principessa Lulù Selassié. Eppure, non sono mancati i momenti emozionanti, quelli che trainano il racconto che attende ancora di essere sviluppato a dovere. Stiamo conoscendo uncompletamente diverso da quello che avremmo immaginato, mentreSorge ha già innescato quella buona dose di scontro senza la quale non esisterebbe il GF Vip. In questo turbinio di eventi, quindi, c’è sicuramente qualcosa che vi...

