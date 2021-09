Fisco | annullate le cartelle sotto i 5 000 euro

(Di sabato 25 settembre 2021) "Colpo di spugna" sui debiti con lo Stato di migliaia di italiani. L'Agenzia delle Entrate ha deciso di fare pulizia dellefiscali non riscosse e contestate fino al 2010. L'operazione ...

"Colpo di spugna" sui debiti con lo Stato di migliaia di italiani. L'Agenzia delle Entrate ha deciso di fare pulizia delle cartelle fiscali non riscosse e contestate fino al 2010. L'operazione ...Il riferimento ai 5mila euro va fatto per singoli "carichi". Potranno esserecartelle d'importo anche superiore se composte da più debiti Entra nel vivo la ...come funziona la caccia del...Una circolare, firmata dal direttore dell'Agenzia Ernesto Maria Ruffini , chiarisce che la cartella sarà cancellata anche se di valore complessivo superiore ma con singoli ruoli inferiori ai 5mila eur ...I contribuenti con debiti fino a 5.000 euro, che rientrano nella disciplina del nuovo “saldo e stralcio” contenuta nel decreto Sostegni, ...