Fascia costiera Eboli, Cuozzo: “Sicurezza e solidarietà, ma anche politiche di integrazione per immigrati” (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEboli (Sa) – “Sicurezza e solidarietà”. È quanto propone per la risoluzione delle problematiche inerenti all’immigrazione incontrollata, il degrado urbano e lo sfruttamento dei braccianti agricoli stranieri nei campi siti nella Piana del Sele e lungo la Fascia costiera Ebolitana, il candidato consigliere al Comune di Eboli con la lista “Idea Futuro” con Antonio Cuomo sindaco, l’avvocato cassazionista Michele Cuozzo. “L’alto numero di cittadini stranieri che vivono stabilmente sul territorio che va dalla Località Santa Cecilia alla Fascia costiera Ebolitana – spiega Cuozzo – impone da parte di chi è chiamato ad amministrare la città di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “”. È quanto propone per la risoluzione delle problematiche inerenti all’immigrazione incontrollata, il degrado urbano e lo sfruttamento dei braccianti agricoli stranieri nei campi siti nella Piana del Sele e lungo latana, il candidato consigliere al Comune dicon la lista “Idea Futuro” con Antonio Cuomo sindaco, l’avvocato cassazionista Michele. “L’alto numero di cittadini stranieri che vivono stabilmente sul territorio che va dalla Località Santa Cecilia allatana – spiega– impone da parte di chi è chiamato ad amministrare la città di ...

Advertising

anteprima24 : ** Fascia costiera #Eboli, #Cuozzo: '#Sicurezza e #Solidarietà, ma anche #Politiche di #Integrazione per #Immigrati… - AttilioCurcio1 : Scilla - fascia costiera tirrenica, in provincia di Reggio Calabria, lungo la Costa Viola. L'invidiabile posizione… - IlBoLive : #ViaggioinItalia. Nata dalla volontà di conciliare il valore #naturalistico dell'area e quello #turistico la… - News_24it : Riprende per il periodo autunnale l'attività del battello ecologico del Parco Nazionale del Circeo finalizzata alla… - History61186776 : Nei mesi seguenti l'occupazione si estende a tutta la fascia costiera fra #Massaua e #Assab #BestOfTheYear 1885 -