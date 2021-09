Diletta Leotta mette tutti a tacere: “Chi lo pensava sbagliava di grosso (Di sabato 25 settembre 2021) La conduttrice Diletta Leotta ha confermato la fine della storia con Can Yaman. In questo periodo sta vivendo un momento difficile Durante la trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, la… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 25 settembre 2021) La conduttriceha confermato la fine della storia con Can Yaman. In questo periodo sta vivendo un momento difficile Durante la trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, la… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

IlContiAndrea : A #Verissimo sabato Kerem Bürsin, Diletta Leotta, Piero Chiambretti, due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiad… - MediasetPlay : Diletta Leotta a #Verissimo: “Con Can Yaman è stata una storia bellissima… un sogno, una favola” ?? - MediasetPlay : Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, vi aspetta una super intervista all… - valen_mess_ : RT @ilMenestrelloh: Diletta Leotta:” Con Can Yamam è stata una storia bellissima, una favola” Esatto. Una favola nel senso che non è mai es… - froshani6 : RT @MediasetPlay: Diletta Leotta a #Verissimo: “Con Can Yaman è stata una storia bellissima… un sogno, una favola” ?? -