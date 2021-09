Dazn, davvero Dal Pino vuol far crederci che la Lega Seria A è vittima e impotente? (Di sabato 25 settembre 2021) Anche oggi, alla sesta giornata di campionato, Dazn ci regala la certezza quotidiana: a molti utenti il segnale non arriva. Continuano a registrarsi disturbi sulla trasmissione, nella migliore delle ipotesi i ritardi che al momento sembrano inevitabili in streaming. È capitato con Spezia-Milan e ancora con Inter-Atalanta. Sui social c’è il solito coro di lamentele che ormai non fa più notizia. Non siete in grado, cedete subito i diritti a qualcuno che lo è. Non era il calcio del popolo? Qua il popolo non vede nulla, indecenti — Johnny (@Califfo74) September 25, 2021 Sto guardando una partita italiana in ritardo di 3 min. E pago pure. #Dazn — William Cassano (@Il Cassa) September 25, 2021 E anche stasera @Dazn IT non funziona. Ma credo che ormai non serva neppure più lamentarsi, che pena. #Daznout — Stefano ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) Anche oggi, alla sesta giornata di campionato,ci regala la certezza quotidiana: a molti utenti il segnale non arriva. Continuano a registrarsi disturbi sulla trasmissione, nella migliore delle ipotesi i ritardi che al momento sembrano inevitabili in streaming. È capitato con Spezia-Milan e ancora con Inter-Atalanta. Sui social c’è il solito coro di lamentele che ormai non fa più notizia. Non siete in grado, cedete subito i diritti a qualcuno che lo è. Non era il calcio del popolo? Qua il popolo non vede nulla, indecenti — Johnny (@Califfo74) September 25, 2021 Sto guardando una partita italiana in ritardo di 3 min. E pago pure. #— William Cassano (@Il Cassa) September 25, 2021 E anche stasera @IT non funziona. Ma credo che ormai non serva neppure più lamentarsi, che pena. #out — Stefano ...

