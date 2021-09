Covid oggi VdA, 4 contagi: bollettino 25 settembre (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 4 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 25 settembre in Valle d’Aosta, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun decesso. Nella Regione in totale i contagiati sono stati 12.103 da inizio pandemia. I positivi attuali sono 59, di cui 56 in isolamento domiciliare e tre ricoverati in ospedale. I guariti sono cresciuti rispetto a ieri di due unità e sono in totale 11.570. I casi fino ad oggi testati sono 85.312, i tamponi effettuati 184.195. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio emergenza in Valle d’Aosta sono 474. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 settembre 2021) Sono 4 i nuovida Coronavirus25in Valle d’Aosta, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri non c’è stato alcun decesso. Nella Regione in totale iati sono stati 12.103 da inizio pandemia. I positivi attuali sono 59, di cui 56 in isolamento domiciliare e tre ricoverati in ospedale. I guariti sono cresciuti rispetto a ieri di due unità e sono in totale 11.570. I casi fino adtestati sono 85.312, i tamponi effettuati 184.195. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio emergenza in Valle d’Aosta sono 474. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

