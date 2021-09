Covid, news. Vaccini, ok del Cts a terza dose per over 80, Rsa e sanitari a rischio. LIVE (Di sabato 25 settembre 2021) Gli esperti del governo hanno deciso di prorogare la decisione per gli altri lavoratori della Sanità. Bollettino: 3.525 casi e 50 morti, tasso all'1%. In calo ricoveri (-56) e terapie intensive (-8). Speranza: “Aumento significativo prime inoculazioni vaccino. 77,4% due dosi". Risultati della campagna molto incoraggianti, secondo il ministro della Salute con "83,6 milioni di dosi somministrate". Restano ancora senza copertura vaccinale 3,2 milioni di over 50 Leggi su tg24.sky (Di sabato 25 settembre 2021) Gli esperti del gno hanno deciso di prorogare la decisione per gli altri lavoratori della Sanità. Bollettino: 3.525 casi e 50 morti, tasso all'1%. In calo rici (-56) e terapie intensive (-8). Speranza: “Aumento significativo prime inoculazioni vaccino. 77,4% due dosi". Risultati della campagna molto incoraggianti, secondo il ministro della Salute con "83,6 milioni di dosi somministrate". Restano ancora senza copertura vaccinale 3,2 milioni di50

