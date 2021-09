Covid | Aresu Rinascimento “L’infodemia crea confusione e paura”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La cosa bellissima quando si sta con Vittorio Sgarbi è che tutti lo amano, per quanto qualcuno possa dire ‘è un pò estremò o ‘troppe parolaccè. Siamo molto speranzosi”. Così Cristiano, vicepresidente di, movimento fondato da Vittorio Sgarbi.è stato intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia Italpress.“E’ nato tutto da un coraggio estremo di Vittorio Sgarbi, il nostro presidente”, ha spiegato, che ha fatto il punto sulle origini di, sul futuro e sulla sua esperienza. “Prima – ha evidenziato – stavo con Fratelli d’Italia. Se ho scelto di passare con Sgarbi è perchè ho avuto sempre una grande ammirazione, oltre che per il suo intelletto e per la sua libertà, per la grande coerenza, una coerenza che credo oggi ...