Come pregare durante la Messa nel momento dell’elevazione dell’ostia (Di sabato 25 settembre 2021) Nel momento culmine della celebrazione eucaristica, quando avviene la transustanziazione, ovvero il pane e il vino diventano il Corpo e il Sangue di Gesù, cos’è bene chiedere? Un momento speciale, particolare, unico che viviamo durante la celebrazione della Santa Messa. Più che una vera e propria preghiera, si tratta di una lode, di un ringraziamento a L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 25 settembre 2021) Nelculmine della celebrazione eucaristica, quando avviene la transustanziazione, ovvero il pane e il vino diventano il Corpo e il Sangue di Gesù, cos’è bene chiedere? Unspeciale, particolare, unico che viviamola celebrazione della Santa. Più che una vera e propria preghiera, si tratta di una lode, di un ringraziamento a L'articolo proviene da La Luce di Maria.

