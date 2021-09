Basket, Napoli-Olimpia Milano oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 (Di sabato 25 settembre 2021) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta GeVi Napoli-AX Armani Exchange Milano, sfida valida per la prima giornata della regular season della Serie A1 2021/2022. Debutto ostico per la formazione partenopea, neopromossa nella massima Serie. Di fronte, infatti, la squadra di Ettore Messina, di diritto tra le candidate numero uno per puntare alla vittoria finale, dopo la netta sconfitta nella Serie con la Virtus Bologna la scorsa stagione. La partita, prevista per le ore 20:00 di sabato 25 settembre, è visibile in diretta streaming su Discovery +, oltre che su Eurosport 2, canale visibile anche su Sky (sia via satellite che tramite app Sky Go) e app Dazn. In alternativa, Sportface vi offre ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) L’e le indicazioni per vedere inGeVi-AX Armani Exchange, sfida valida per la prima giornata della regular season dellaA1. Debutto ostico per la formazione partenopea, neopromossa nella massima. Di fronte, infatti, la squadra di Ettore Messina, di diritto tra le candidate numero uno per puntare alla vittoria finale, dopo la netta sconfitta nellacon la Virtus Bologna la scorsa stagione. La partita, prevista per le ore 20:00 di sabato 25 settembre, è visibile insu Discovery +, oltre che su Eurosport 2, canale visibile anche su Sky (sia via satellite che tramite app Sky Go) e app Dazn. In alternativa, Sportface vi offre ...

