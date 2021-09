Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2021 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 settembre 2021)DEL 24 SETTEMBREORE 18.05 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLAPARTIAMO ANCORA DALLA A12-TARQUINIA, PER UN INCIDENTE ABBIAMO CODE TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD VERSO TARQUINIA; AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA. ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE, MOTLO TRAFFICATE ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA TRAFFICO CONGESTIONATO TRAFIUMICINO E TUSCOLANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E A24 E A SEGUIRE TRA VIA DEL MARE E BOCCEA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANGENZIALE EST A TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO. CI SPOSTIAMO SULLA A1-NAPOLI, SITUAZIONE COMPLICATA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DI NAPOLI: ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ...