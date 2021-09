Traffico Roma del 24-09-2021 ore 10:00 (Di venerdì 24 settembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto rallentamenti e code sul grande raccordo anulare nella zona nord-est della città tra Cassia e Salaria Poi tra Roma nord Nomentana AIAS anche tra la Casilina e l’ardeatina rallentato il Traffico poi sulla carreggiata esterna tra la bisana la via del mare tra Appia e Roma sud e tra Prenestina e Tiburtina Traffico in coda sul percorso Urbano la 24/3 raccordo e la tangenziale est in direzione del centro sulla tangenziale rallentamenti tra lo svincolo della 24 e la Salaria verso Trionfale E poi su viale Castrense invece in direzione di San Giovanni ci sono delle code segnalate sull’autostrada di Fiumicino tra Parco de’ Medici il ponte della Magliana in direzione del centro Traffico più intenso del solito poi sulla via ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 settembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto rallentamenti e code sul grande raccordo anulare nella zona nord-est della città tra Cassia e Salaria Poi tranord Nomentana AIAS anche tra la Casilina e l’ardeatina rallentato ilpoi sulla carreggiata esterna tra la bisana la via del mare tra Appia esud e tra Prenestina e Tiburtinain coda sul percorso Urbano la 24/3 raccordo e la tangenziale est in direzione del centro sulla tangenziale rallentamenti tra lo svincolo della 24 e la Salaria verso Trionfale E poi su viale Castrense invece in direzione di San Giovanni ci sono delle code segnalate sull’autostrada di Fiumicino tra Parco de’ Medici il ponte della Magliana in direzione del centropiù intenso del solito poi sulla via ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Un'intera famiglia di cinghiali passeggia tra le auto e sui marciapiedi a Roma. I dodici esemplari non eran… - VAIstradeanas : 10:14 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - hotmail_roma : RT @LAVonlus: L'analisi dei reati zoomafiosi nel Rapporto Zoomafia 2020 @LAVonlus: in Puglia 460 procedimenti penali con 390 indagati. Solo… - LuceverdeRoma : ???#Roma #traffico- Via Flaminia ??????Rallentamenti tra Labaro e Via Tor di Quinto >P.le Flaminio #Luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-09-2021 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -