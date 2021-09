'Tamponi scaduti durante le lezioni. Alcuni professori costretti a tornare a casa' (Di venerdì 24 settembre 2021) MACERATA - Lezione interrotta, insegnanti rimandati a casa perché era scaduto il tampone che avevano effettuato per ottenere il Green pass . È la segnalazione giunta al sindacato della scuola Snals di ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 24 settembre 2021) MACERATA - Lezione interrotta, insegnanti rimandati aperché era scaduto il tampone che avevano effettuato per ottenere il Green pass . È la segnalazione giunta al sindacato della scuola Snals di ...

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi scaduti "Tamponi scaduti durante le lezioni, prof costretti ad abbandonare la classe" Barbi poi punta il dito contro il ministero per non aver rispettato il protocollo che era stato siglato da tutti i sindacati e che prevedeva tamponi gratuiti e test salivari per ottenere il Green ...

Covid scuola Macerata, tamponi scaduti durante la lezione: "Prof costretti ad andarsene" Macerata, 23 settembre 2021 - " Prof interrotti durante la lezione perché era scaduto il tampone che avevano fatto per ottenere il Green pass ". La scuola ha ripreso il via da poco più di una ...

Covid scuola Macerata, tamponi scaduti durante la lezione: "Prof costretti ad andarsene" il Resto del Carlino Torino-Lazio, la sfida di Immobile: i numeri contro i granata Si avvicina Torino-Lazio, un match che negli ultimi mesi è stato teatro di tante polemiche tra caos tamponi, e processi vari e gol allo scadere. Nell'ultimo ...

Covid scuola Macerata, tamponi scaduti durante la lezione: "Prof costretti ad andarsene" Insegnanti interrotti e invitati a rifare il test per ottenere il Green pass e tornare in classe. Barbi (Snals): "I controlli vanno fatti all’ingresso, non si può fermare tutto così" ...

