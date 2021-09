“Take My Breath” di The Weeknd è il brano più trasmesso dalle radio italiane (Di venerdì 24 settembre 2021) “Take My Breath”, il singolo del vincitore di tre Grammy Awards, The Weeknd, è alla #1 dei brani più trasmessi in radio! Questo importante traguardo si va ad aggiungere agli altri risultati, tra cui la posizione stabile in Top40 della Global Spotify. Il brano, che anticipa l’uscita del prossimo album, è l’ennesima dimostrazione dell’abilità dell’artista di presentare un sound in costante evoluzione, che non si limita ad accompagnare un racconto ma diventa esso stesso il racconto.Il singolo arriva dopo l’album “After Hours”, uscito nel marzo 2020, acclamato da pubblico e critica. È il quarto progetto discografico di The Weeknd a posizionarsi #1 negli USA, raggiungendo la certificazione di doppio platino della RIAA con più di 15.7 miliardi di stream. Oltre a dominare le classifiche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) “My”, il singolo del vincitore di tre Grammy Awards, The, è alla #1 dei brani più trasmessi in! Questo importante traguardo si va ad aggiungere agli altri risultati, tra cui la posizione stabile in Top40 della Global Spotify. Il, che anticipa l’uscita del prossimo album, è l’ennesima dimostrazione dell’abilità dell’artista di presentare un sound in costante evoluzione, che non si limita ad accompagnare un racconto ma diventa esso stesso il racconto.Il singolo arriva dopo l’album “After Hours”, uscito nel marzo 2020, acclamato da pubblico e critica. È il quarto progetto discografico di Thea posizionarsi #1 negli USA, raggiungendo la certificazione di doppio platino della RIAA con più di 15.7 miliardi di stream. Oltre a dominare le classifiche ...

