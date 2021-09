Sudafrica: Zuma dimesso da ospedale, sconterà pena a casa (Di venerdì 24 settembre 2021) L'ex presidente Sudafricano Jacob Zuma è stato dimesso dall'ospedale ed è tornato a casa, dove dovrebbe scontare il resto della sua condanna a 15 mesi di carcere, iniziati lo scorso luglio per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) L'ex presidenteno Jacobè statodall'ed è tornato a, dove dovrebbe scontare il resto della sua condanna a 15 mesi di carcere, iniziati lo scorso luglio per ...

Advertising

boxtrader1 : RT @gzibordi: in Italia non ne ha parlato nessuno di questo enorme scandalo in Sudafrica una famiglia indiana, i Gupta, pagando enormi tang… - MarcoScanavacca : RT @gzibordi: in Italia non ne ha parlato nessuno di questo enorme scandalo in Sudafrica una famiglia indiana, i Gupta, pagando enormi tang… - noircesare : RT @gzibordi: in Italia non ne ha parlato nessuno di questo enorme scandalo in Sudafrica una famiglia indiana, i Gupta, pagando enormi tang… - gzibordi : in Italia non ne ha parlato nessuno di questo enorme scandalo in Sudafrica una famiglia indiana, i Gupta, pagando e… -