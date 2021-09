Stanziati oltre 70 milioni di euro contro l’epatite c (Di venerdì 24 settembre 2021) “Usare fondi per screening e farmaci antivirali”, ser.d. Mantova: solo 20% pazienti tossicodipendenti fa test Mantova – “I dati nazionali dicono che il ei pazienti che ha una diagnosi di tossicodipendenza. Questo dato, già da solo, fa capire come il ‘sistema’ in questo modo non possa funzionare. La prima cosa da fare, quindi, è aumentare il più possibile lo screening nei nostri utenti. Lo ha detto il dottor Marco Degli Esposti, direttore (facente funzione) del Ser.D. di Mantova presso l’azienda sociosanitaria territoriale di Mantova, in occasione del corso di formazione ECM sulla gestione dei tossicodipendenti con epatite C, organizzato dal provider Letscom E3 con il contributo non condizionante di AbbVie. Il corso, dal titolo ‘Diagnosi precoce e trattamento dell’epatite C nel paziente utilizzatore di sostanze – L’importanza del network locale per favorire il ... Leggi su cityroma (Di venerdì 24 settembre 2021) “Usare fondi per screening e farmaci antivirali”, ser.d. Mantova: solo 20% pazienti tossicodipendenti fa test Mantova – “I dati nazionali dicono che il ei pazienti che ha una diagnosi di tossicodipendenza. Questo dato, già da solo, fa capire come il ‘sistema’ in questo modo non possa funzionare. La prima cosa da fare, quindi, è aumentare il più possibile lo screening nei nostri utenti. Lo ha detto il dottor Marco Degli Esposti, direttore (facente funzione) del Ser.D. di Mantova presso l’azienda sociosanitaria territoriale di Mantova, in occasione del corso di formazione ECM sulla gestione dei tossicodipendenti con epatite C, organizzato dal provider Letscom E3 con il contributo non condizionante di AbbVie. Il corso, dal titolo ‘Diagnosi precoce e trattamento delC nel paziente utilizzatore di sostanze – L’importanza del network locale per favorire il ...

