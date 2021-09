Speranza “Persone che hanno paura del vaccino sono ormai una minoranza”

(Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Leche nonconvinte della bontà dei vacciniuna, una parte lo è spesso per ragioni ideologiche ma esistonocheunairrazionale, e con queste il dialogo va tenuto aperto, dobbiamo fornire tutti gli elementi possibili per tranquillizzarle. I dati che raccogliamo dicono che i vacciniefficaci e sicuri”. Lo ha detto il ministro della Salute Robertoa Rai Radio Live. “I vacciniquanto di più straordinario avessimo potuto mettere in campo contro il virus , abbassano la curva del contagio ela chiave per aprire una fase diversa, i vaccinisimbolo di libertà, ci permettono di ...

Il numero di persone ricoverate in queste aree è passato da 4.165 del 14 settembre a 3.937 del 21 ... la decisione dipenderà dalla Cabina di Regia e poi in ultimo dal ministro della Salute Roberto Speranza.