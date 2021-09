Roma. Trasformano un’associazione culturale in discoteca abusiva: chiusa (Di venerdì 24 settembre 2021) Gli scopi societari erano quelli di un’associazione culturale ma, invece delle tranquille attività che solitamente vi dovrebbero essere svolte, la sede era di fatto stata trasformata in una discoteca. Ma la “metamorfosi” agli agenti non è passata inosservata del commissariato Appio che hanno effettuato un controllo e si sono accorti di quanto stava accadendo. Il locale, che si trova nel quartiere Tor Fiscale, in zona Tuscolana, era stato immediatamente chiuso dai poliziotti che avevano visto il “cambio di destinazione d’uso” non consentito. E ora, dopo la chiusura provvisoria, adottata dagli agenti del commissariato Appio nel corso del controllo, il Questore di Roma ha emesso, a carico della titolare, un provvedimento di sospensione temporanea della licenza, con il quale ordina la cessazione immediata dell’attività, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) Gli scopi societari erano quelli dima, invece delle tranquille attività che solitamente vi dovrebbero essere svolte, la sede era di fatto stata trasformata in una. Ma la “metamorfosi” agli agenti non è passata inosservata del commissariato Appio che hanno effettuato un controllo e si sono accorti di quanto stava accadendo. Il locale, che si trova nel quartiere Tor Fiscale, in zona Tuscolana, era stato immediatamente chiuso dai poliziotti che avevano visto il “cambio di destinazione d’uso” non consentito. E ora, dopo la chiusura provvisoria, adottata dagli agenti del commissariato Appio nel corso del controllo, il Questore diha emesso, a carico della titolare, un provvedimento di sospensione temporanea della licenza, con il quale ordina la cessazione immediata dell’attività, ...

