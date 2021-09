Recensione Huawei Watch GT 2 Pro

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 24 settembre 2021) La famiglia di smartGT 2 continua a crescere con l’ultima aggiunta che è ilGT 2 Pro. Come suggerisce il nome, il Pro mantiene il meglio delle precedenti voci della serieGT 2 e alza la posta in un paio di aree chiave. Non si può negare che ci siano molte somiglianze tra l’originaleGT 2 del 2019 e il nuovo GT 2 Pro – in arrivo un anno dopo – maha, almeno, abbellito questo nuovo modello con alcuni interni aggiornati e un nuovo design premium. Designsmartgt 2 Pro vanta un corpo in titanio finemente fresato e spazzolato, racchiuso tra una facciata in vetro zaffiro temperato e un retro in ceramica, con l’opzione di un cinturino in pelle per intrecciare un altro tocco premium nel pacchetto ...